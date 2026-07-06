Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi 15-vuotiaan nuoren epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä.
15-vuotiasta nuorta epäillään kahdesta törkeästä pahoinpitelystä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta viime viikon torstaina, kertoo poliisi tiedotteessa.
Väkivalta kohdistui nuoren tekijän huoltajaan ja kahteen sosiaalityöntekijään yksityisessä asunnossa sosiaalitoimen kotikäynnin yhteydessä.
Tekovälineenä on käytetty teräasetta. Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa. Syytteen nostamisen määräpäivä on 12. elokuuta.
Poliisi ei tiedota asiasta enempää.