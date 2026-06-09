Ukraina teki täsmäiskun Venäjän sotalaivoihin, jotka näyttävät olevan avuttomia lennokkien edessä.
Ukraina kertoo suorittaneensa iskuja Venäjän sotalaivoihin merellä.
Asia käy ilmi videomateriaalista, jonka Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU julkaisi tilillään tänään muun muassa YouTubessa.
Ukrainan mukaan iskuista vastasivat Alfa-erikoisjoukot, joita turvallisuuspalvelu kutsuu tehokkaimmaksi joukoksi, kun otetaan huomioon tuhottujen venäläiskohteiden määrät.
– Alfa-joukot tekevät päivittäin saumatonta yhteistyötä, jotka aiheuttavat viholliselle tuntuvia tappioita, turvallisuuspalvelu kertoo.
Erikoisjoukot tuhosivat ilmeisesti Svetljak-luokan partioaluksen sekä Bujan-luokan ohjuskorvetin. Molemmat ovat raskaasti varustettuja sota-aluksia.
Video näyttää, kuinka ainakin toinen aluksista syttyi iskun jäljiltä palamaan. Ei ole tiedossa, mitä aluksille tapahtui iskujen jälkeen.