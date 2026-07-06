Asuntovelalliset saivat hyviä korkouutisia.
Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden euribor on painunut alle 2,7 prosentin. Päivän lukema on 2,693 prosenttia.
Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun.
Ekonomisti Juhana Brotherus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli kolmen prosentin koroista hälvenevät. Brotherus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana.
Brotheruksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle.
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