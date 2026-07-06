Mikkelissä viime viikonloppuna tapahtunutta ampumavälikohtausta tutkitaan epäiltynä tapon yrityksenä.

Yksi henkilö loukkaantui vakavasti väkivallanteossa Mikkelissä Peitsarin kaupunginosassa lauantaina 4. heinäkuuta noin kello 22, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.

Tekovälineenä oli ampuma-ase. Poliisin tietojen mukaan uhrin tila on vakaa.

Poliisi on tehnyt tapahtuneeseen liittyen useita kiinniottoja sekä kuulusteluja. Yksi henkilö on pidätetty, ja häntä tullaan esittämään vangittavaksi.

Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi teon motiivia tai osapuolten ikää, sukupuolta tai ampuma-asetta.