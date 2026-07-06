Poliisi pyytää havaintoja Kiteellä tapahtuneesta murrosta, jossa vietiin kupariputkea.
Kiteeläisestä teollisuushallista anastettiin noin 20 000 euron arvosta kuparia viime yönä, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.
Osoitteessa Asematie 10 sijaitsevaan Biokone Oy:n halliin murtauduttiin 6. heinäkuuta kello 2.37. Varkaat saivat mukaansa useita kymmeniä metrejä 28 mm paksua kupariputkea.
Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä varkautena.
Poliisi pyytää havaintoja tapahtuma-aikaan alueella liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka voisivat liittyä tutkittavaan asiaan.
Havaintoja voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen p. 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen p. 0295 456 900 ma–pe kello 08-16.15.