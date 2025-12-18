Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen käyvät läpi Kolmiodraama-sarjan käänteitä ja peilaavat niitä myös omaan elämäänsä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin toisessa jaksossa toimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola pohtivat Sannin ja hänen valintansa erä-Teemun keskinäistä kemiaa. Lintunen haluaa tietää syyn, miksi Peltola tuntee yhtäläisyyksiä Sannin treffikumppaniin.

– No katsos, kun minä tykkään kalastaa ja minähän harrastan esimerkiksi ravustusta, Peltola nauraa.

– En tiennyt, että harrastat ravustusta, Lintunen toteaa.

– Joo, sehän on paras harrastus kerran syksyssä.

Kaksikko on yhtä mieltä siitä, että Sannin ja Teemun välillä kipinöi jo ensitreffeillä, vaikka Lintusen mukaan Teemusta ei saa tarpeeksi irti.

– Erä-Teemu on vähän kuin saippua ja hänestä ei saa mitään irti.

