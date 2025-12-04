Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen käyvät läpi Kolmiodraama-sarjan käänteitä ja peilaavat niitä myös omaan elämäänsä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin toisella kaudella toimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola palaavat seuraamaan sarjan käänteitä ja niistä nousevia teemoja.

Hersyvä kaksikko peilaa tapahtumia omiin deitti- ja parisuhdekokemuksiinsa – pilke silmäkulmassa.

Vodcastin ensimmäisessä jaksossa kaksikko tutustuu uusiin rakkautta etsiviin sinkkuihin, eli Vilmaan, Juhoon, sekä jo ensimmäiseltä kaudelta tuttuun Sanniin.