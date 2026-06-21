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Kolmen sukupolven tuli ja tuska kulkevat siirtomaasta tämän päivän Eurooppaan uutuuskirjassa

Julkaistu 21.06.2026 11:35

Olisipa tämä tarina vielä jatkunut. Mutta lisää ei tule. Leïla Slimanin kolmiosaisen Toisten maa -sukukertomuksen päätösosa kantaa kolmen sukupolven kokemusten tulta ja tuskaa nykypäiviimme, ja miten kantaakaan. Mia ja Inès ovat Marokkoa ja Ranskaa, uskonnollisten ja kulttuuristen arvojen ja tapojen linkouksessa. He ovat läntistynyttä eliittiä Marokossa, hyvine kouluineen ja hyvissä asemissa olevine vanhempineen – kunnes isä menettää pankinjohtajan asemansa ja päätyy vankilaan. Marokossa kannattaa pitää poliittinen suu supussa, eikä sekään aina auta. Valtavehkeily on valtavehkeilyä, pelikortit jakaa kuninkaanpalatsi. Isä alistuu kohtaloonsa, tyttäret lähtevät maailmalle Mehdi-isä alistuu kohtaloonsa, nuoruuden vasemmistolainen palo on lopulta hiipunut. Tyttäret Mia ja perässä Inés sen sijaan hehkuvat sisällään sukupolvensa ja minänsä liekkejä, ja muuttavat Ranskaan ja Lontooseen jatkamaan opintojaan ja elämää. Se nuori elämä, joka hieroutuu heihin kulttuurien, tavaramerkkien, päihteiden, perheen salaisuuksien, seksuaalisen identiteetin aarteenetsinnässä. Mikä ja millainen aarre, keitä he ovat. Kuka Mia on, sitä arkun kantta Mia saa raotettua. ”Kun minulta kysytään, mistä olen kotoisin, en tiedä mitä sanoa, soperran niin kuin änkyttäjä, joka yrittää sanoa jotain mutta lopulta luovuttaa.” Tämän kirjoittaminen ei ole helppoa, se kysyy rohkeutta.

Mikä on koti, ja kuka on ulkopuolinen

Mian suku on liikettä ja identiteettien matkalaukkujen raahaamista Välimeren yli Meknèsiin ja Rabatiin.

Vain osa perheestä ja perheenjäsenistä on henkisesti kotonaan ihonalaisuutta myöten, Marokossa tai Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa. Tai oikeastaan jokainen on tavallaan ja kuitenkin ulkopuolinen, halusi tai ei. Lukija elää monta tarinaa tarinan sisällä.

Trilogian ensimmäinen osa Toisten maa, kertoo Mian alsacelaisen isoäidin Mathilden ja tämän toisessa maailmansodassa kovia kokeneen marokkolaismiehen Aminen tarinan sodan jälkeisessä Marokossa.

Toinen osa Katsokaa kun tanssimme, on isä-Mehdin ja gynekologi-äiti Aïchan sukupolvikokemus.

Lukija kulkee myös läpi lähihistoriaamme, ja aistii äänet, maut, tuoksut, hormonit, kyyneleet, naurun, ja ovelle koputtavan pelon painon.

Historian nopeat muutokset nielaisevat perheenkin

Kolonialismi ja sen purkautuminen, globaalin länsimaisen kulttuurin leviäminen median, kaupallisuuden ja propagandan siivin ja sen haaste Marokon uskonnollisille ja kielen perinteille, islamismin ja vanhoillisen uskonnon nousu, 9/11 ja terrorismi, siirtolaisuus, rasismi, kaksinaismoralismi, henkinen pakoyritys toisessa maassa ja maailmoissa.

Slimani sitoo, purkaa, rakastaa, repii, suree ja lennättää löyhästi tositapahtuneisiin perustuvan perheensä tarinan ympäröivien yhteiskunnallisten muutosten hitaammissa ja vinhoissa tempoissa. Ne ovat perusteellisia, ja niin ovat suvun kokemukset.

Me voimme nämä uskoa, koska me itsekin niitä olemme kokeneet. Maailma on meille kaikille täällä tätä nykyä, jos ei sama, niin kovasti samankaltaistunut.

Mitä me sitten tiedämme toisistamme ja vaivaudumme tietämään, on kokonaan toinen juttu.

Kirjailijakin maailmojen välissä ja keskellä

Slimanin sivuilla elämä tuskaisesti muistuttaa todellisuudestaan. Lukijaa ei tarvitse taivutella ja suostutella, liehitellä tai lirkutella. Suolainen on suolaista, makea makeaa niin kauan kun sitä riittää, katkera on katkeraa, puristus puristaa, ja unohdus on vain tahdonvaraista.

Ranskalais-marokkolaisen Slimanin (s. 1981) oma nimi kertoo, että hän on ainakin kahden maailman vähintään summa.

Mutta sukutarinan sivuilta ei löydy moraalikynän alleviivauksia. Ei saarnaa. Ei syyttävää sormea. Ei suurta syyllisten joukkoa siihen, mitä on tapahtunut. Ei, vaikka täti Selman elämänohje onkin ”juoda hyvin, syödä hyvin ja kostaa.” Kannattaa kantaa mukanaan tulta. Vaikka se lähellä polttaisikin, se valaisee ja lämmittää.

Koko maailmalle ei voi kostaa, yrityksessä satuttaa vain itseään. Lukijalle ja Mian suvulle jää arvoituksia.

Vedin henkeä ja jäin hiljaa, ehkä miettimään, enemmän tuntemaan ristiriitaisuuksien väistämättömyyttä ja niiden yhtä väistämätöntä painoa ja keskipakoisuutta. Niin kävi tämän tarinan johdattamana, kun sain luettua loppuun kolmannen osan viimeisen sivun.

Kiitos taitavasta suomennoksesta.

Leïla Slimani: Kannan tulta mukanani (WSOY 2026). 387 s. Suom. Lotta Toivanen

Janne Hopsu MTV Uutiset Janne Hopsu on ulkomaantoimittaja MTV3 Uutisissa, ja on joskus myös uutispäällikkönä tv-uutisissa. Voit olla häneen yhteydessä erityisesti ulkomaanuutisiin ja niiden tekemisiin liittyen.

Leïla Slimani: Kannan tulta mukanani | MTV Uutiset