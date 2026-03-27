Aiemmin perjantaina kolaroinut Tiger Woods on pidätetty epäiltynä rattijuopumuksesta.
Woods oli osallisena kahden auton kolarissa, jonka seurauksena hänen autonsa pyörähti kyljelleen. Martin Countyn poliisin mukaan Woods kolaroi katupuhdistusauton kanssa.
Kumpikaan osapuoli ei loukkaantunut kolarissa.
Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessaan, että Woods osoitti kolaripaikalla rattijuopumukseen viittaavia eleitä, joten golftähti pidätettiin. Woodsilta kolaripaikalta otettu puhallustesti oli negatiivinen, mutta hän kieltäytyi myöhemmin virtsatestistä.
Poliisin mukaan Woods saa syytteen rattijuopumuksesta, omaisuusvahingosta ja laillisesta testistä kieltäytymisestä.
Sheriffi John Budensiek kertoi medialle, että rattijuopumusepäily ei kohdistu alkoholiin, vaan lääkkeisiin. Woods on pidätettynä vähintään kahdeksan tuntia.
Woods kävi lokakuussa selkäleikkauksessa.
Lähde: CNN