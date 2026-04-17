Yhdysvaltalainen laulaja D4vd on pidätetty epäiltynä 14-vuotiaan teinitytön murhasta.

Yhdysvaltalainen laulaja D4vd on pidätetty epäiltynä viime vuonna kadonneen teinitytön murhasta, poliisi kertoo. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

TikTok-tähtenäkin tunnettu mies on oikealta nimeltään David Anthony Burke.

Häntä epäillään 14-vuotiaan Celeste Rivas Hernandezin murhasta. Hernandezin jäännökset löydettiin viime syyskuussa miehen Tesla-autosta.

Los Angelesin poliisilaitos ilmoitti torstaina, että 21-vuotias mies on pidätettynä ilman mahdollisuutta takuisiin ja että tapaus siirretään syyttäjänvirastolle maanantaina.

Burken asianajajat julkaisivat torstaina lausunnon, jossa he korostivat, ettei laulajaa ole vielä asetettu syytteeseen, ja totesivat aikovansa puolustaa hänen syyttömyyttään tarmokkaasti.

Teinitytön ruumis löydettiin 8. syyskuuta Hollywoodista hinauspalvelun pihalta sen jälkeen, kun viranomaiset olivat saaneet ilmoituksia ajoneuvosta tulevasta pahanhajuisesta hajusta.

Tutkijat löysivät tytön mädäntyneen pään ja vartalon ruumispussista Tesla-autosta, joka oli rekisteröity D4vd:n osoitteeseen Texasissa. Löydös tehtiin vain päivää ennen kuin tyttö olisi täyttänyt 15 vuotta.

Oikeuslääkäri totesi ruumiin olevan "pahoin mädäntynyt". Tytön epäillään olleen autossa kuolleena "useita viikkoja" ennen ruumiin löytymistä, viranomaiset sanoivat.

Celeste Rivas Hernandezin perhe oli ilmoittanut tyttärensä kadonneeksi huhtikuussa 2024. Tuolloin tyttö oli 13-vuotias.



