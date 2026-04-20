Yksi katsoja kuoli ja kaksi muuta loukkaantui, kun ralliauto suistui reitiltä Sudamericano-rallissa Argentiinassa sunnuntaina, Kansainvälinen autoliitto FIA tiedottaa.
Sosiaalisessa mediassa levinnyt videomateriaali osoittaa, että Didier Ariasin ajama auto ajautuu kierien ulos tieltä oikealle kääntyvässä mutkassa ja päätyy katsojien päälle.
Linkistä avautuva video tilanteesta voi järkyttää.
Arias ja hänen kartturinsa Hector Nunez selvisivät rytäkästä ilman merkittäviä vammoja.
Viikonloppu oli synkkä moottoriurheilussa, sillä suomalainen rata-autoilija Juha Miettinen, 66, kuoli Nürburgringin 24 tunnin kilpailun karsintakisassa lauantaina.