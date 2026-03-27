Golfin supertähti Tiger Woods on ollut osallisena autokolarissa, kertoo muun muassa ABC News.
Kolari tapahtui Woodsin kotikaupungissa Jupiter Islandissa, Floridassa perjantai-iltapäivällä. Martin Countyn poliisilaitos kertoi asiasta ABC:lle. Kolarin seurauksena Woodsin auto on pyörähtänyt renkailtaan ympäri.
WPTV julkaisi kuvan, jossa tiellä näkyy kyljelleen kellahtanut auto. Kolaria tutkivan paikallisen poliisin on tarkoitus antaa kolarista lisätietoja Suomen aikaa kello 23.
ABC:n mukaan Woodsin tila on vielä hämärän peitossa. TMZ:n saaman silminnäkijähavainnon perusteella kolarissa olisi ollut osallisena kaksi autoa. Silminnäkijän mukaan kolari ei näyttänyt sellaiselta, joka olisi aiheuttanut vakavia vammoja.
Samainen silminnäkijä oli nähnyt myös Woodsin, joka näytti hänen kertomansa mukaan olleen ainakin pintapuolisesti kunnossa.
Woods joutui autokolariin myös vuonna 2021. Tuolloinkin hänen autonsa pyörähti ympäri ja Woods sai kolarissa vakavia vammoja, jotka vaativat pitkän kuntoutuksen.