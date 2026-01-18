Kokkolan keskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa oli tänään palonalku.

Pelastuslaitos kertoo, että kauppakeskus Chydenia Centerin kellarikerroksen inva-wc -tilassa oli syttynyt roskakori tuleen. Tilassa ollut automaattinen sammutuslaitteiston sprinkleriventtiili laukesi ja sammutti palon. Tämä käynnisti palohälytyksen kiinteistössä ja pelastuslaitos sai palohälytyksen.

– Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen kiinteistö oli tyhjentynyt asiakkaista. Pelastusyksikkö tiedusteli kohteen ja havaitsi että wc-tilassa on ollut palo, mikä on sammunut, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Pelastusyksikkö sulki sprinkleriventtiilin ja käynnisti vahingontorjuntatoimet. Vettä valui wc-tilasta aulatilaan ja kellarikerrokseen parinkymmenen neliömetrin alueelle. Yksi liike sulki ovensa hajuhaittojen vuoksi. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi ja poliisi tutkii tapahtumia.