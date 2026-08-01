Britney Spears kertoo, että haaveilee saippua- ja kynttiläbisneksestä.

Poptähti Britney Spears, 44, jakoi tällä viikolla Instagramiin mystisen kuvakarusellin.

Kuvien joukossa oli muun muassa otos vaaleanpunaisista pilates-sukista. Kuvatekstissä Spears kertoi loukanneensa jalkansa kahdesti viime aikoina.

– Jos jalkasi ovat sielusi symboli, pidä niistä huolta... Jumalan siunausta ja herätä ne, mutta muista myös olla itsekäs ja huolehtia itsestäsi, Spears kirjoitti.

– En ole julkaissut paljon viime aikoina. Tanssin nykyään vain itselleni ja olen loukannut jalkani kahdesti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Tanssivideoistaan tunnettu Spears kirjoittaa keskittyneensä toipumisen aikana muuhun.

– Opettelen olemaan lempeämpi itselleni ja harkitsen siistiä liiketoimintaa, jossa tekisin saippuaa ja kynttilöitä, ja jättäisin Instagramin, hän jatkoi.

Spears jakoi myös kaksi lyhyttä videota, joissa hän näyttää maalaavan lasia.

Huhtikuussa Spears pidätettiin ja hän tunnusti ajaneensa alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena.