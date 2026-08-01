Pika-aitojen kaksinkertainen MM-hallimestari ja kelkkailun kaksinkertainen maailmanmestari Lolo Jones syyttää Yhdysvaltain kelkkailuliittoa hänen terveydentilansa laiminlyömisestä.

Jones on yksi harvoista urheilijoista, jotka ovat kisanneet sekä kesä- ja talviolympialaisissa. Viime vuoden hiljaiseloa viettänyt Jones syyttää nyt Yhdysvaltain kelkkailuliittoa siitä, että he olivat kieltäytyneet tämän hoidosta vuoden 2025 maaliskuussa saadun vamman jälkeen.

43-vuotias Jones jakoi sosiaalisessa mediassa Zielhaus -kelkkailusivuston jakaman artikkelin. Siinä kerrotaan, että Jones loukkasi selkänsä testatessaan uutta kelkkaa, ja että hän kärsi muun muassa raaoista selkäkivuista sekä virtsankarkailusta.

Jones kirjoitti X:ssä, että hänen selkärangansa oli vakavasti vaurioitunut, mutta hän ei tiennyt siitä. Hänelle ei tehty röntgen- tai magneettikuvausta.

– Tiesin vain, että minulla oli kipuja. Siksi istuin taas kelkkaan. Jos ohjaajani olisi ajanut seinään, olisin tänään halvaantunut. Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitealla sekä kelkkailuliitolla on huolenpitovelvollisuus. En toivo kenellekään urheilijalle sitä, mitä olen joutunut kokemaan. Kiltti, auttakaa joku minua pysäyttämään ne asiat, joita USA:n kelkkailuliitossa tapahtuu, Jones kirjoitti.

Urheilutähti kertoi, että häntä ei päästetty Yhdysvaltain olympiakeskuksen urheilulääketieteen vastaanotolle, ja että hänen varatut aikansa peruttiin.

– Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitea sekä Yhdysvaltain kelkkailuliitto antoivat minun istua jälleen kelkan kyytiin ilman, että olisivat koskaan tilanneet magneettikuvausta tai arvioineet vammaani kunnolla ja altistivat minut siten pysyvälle halvaantumiselle, Jones totesi.

Jonesin kerrotaan sen jälkeen maksaneen itse magneettikuvauksen, jonka perusteella hänelle diagnosoitiin useita selkävammoja. Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitea tai Yhdysvaltain kelkkailuliitto eivät ole kommentoineet syytöksiä.