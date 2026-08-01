Voimanoston MM-kisoissa koettiin todellinen skandaali, kun toimihenkilö sabotoi finaalia. Elinikäisen kilpailukiellon saanut mies myönsi motiivinsa olleen rasistinen.

Voimanoston MM-kilpailut järjestettiin kesäkuun lopussa. Belgialainen Sonita Muluh epäonnistui puolustamaan vuoden 2024 kyykkykultamitaliaan, koska joutui sabotoinnin kohteeksi.

Muluh oli yrittämässä naisten 84-kiloisten uutta maailmanennätystä 334 kiloa, kun painot osuivat yhteen avustajista, eikä hän päässyt tarpeeksi syvälle kyykkyyn, jotta nosto olisi hyväksytty.

Voimanostajat olivat aluksi HLN:n mukaan puolustaneet avustajaa Ernestas Kusinasta ja väittäneet, että kyseessä oli virhe. Kusinas on kuitenkin nyt myöntänyt tahallaan sabotoineensa yritystä.

– Säälin teitä idiootteja. Olen rasisti, ja tein sen tahallani, koska vihaan teitä. Te pirun paskat, Kusinas kirjoitti Instagramissa julkaistuun kilpailuvideoon.

Belgialaislehti HLN:n mukaan Kusinas on jakanut uusnatsistisia viestejä Facebookissa. Hänet on nyt suljettu elinikäisesti ulos Liettuan voimanostoliitosta.

Muluh kertoi olevansa vihainen ja kärsineensä univaikeuksista. Hän on pettynyt siihen, ettei saanut koskaan mahdollisuutta yrittää ennätystä uudelleen.

– Halusin selvittää, voisimmeko valittaa päätöksestä. Mutta kukaan ei auttanut meitä, kukaan ei sanonut mitään. Olin jo muutenkin äärimmäisen turhautunut, ennen kuin rasistinen hyökkäys tuli esiin.

Muluh on myös huomannut Kusinaksen jakaman sisällön.

Belgialainen on huomannut äärioikeistolaisen sisällön, jota Ernestas Kusinas on jakanut sosiaalisessa mediassa.

– Hänellä on ilmeisesti myös ”White pride” -tatuointi rinnassa. En ymmärrä, mitä hän teki MM-kisoissa. Minulla oli 334 kiloa selässä. Se on äärimmäisen vaarallista, Muluh totesi.

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