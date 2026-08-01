Kohutun ruumisnäyttelyn luoja Gunther von Hagens on kuollut.

Kuolleiden ihmisten kehoja esittelevän, kohutun Body Worlds -näyttelyn luoja Gunther von Hagens on kuollut 81-vuotiaana.

Von Hagens kehitti niin sanotun plastinointi-menetelmän, jolla ruumiiden elimistön kudosten neste korvataan hartseilla ja silikonikumilla. Täten ruumiit saadaan säilymään ja ne kyetään asettelemaan elävän-oloisiin asentoihin.

Näyttelyn tiedottajan mukaan von Hagensin ruumis tullaan hänen oman toiveensa mukaisesti leikkelemään ja plastinoimaan.

Aiheesta uutisoiva The Guardian kertoo, että von Hagensilla todettiiin parkinsonin tauti vuonna 2008. Hän menehtyi sairaalassa Saksan Heidelbergissä viikko sitten perjantaina saatuaan aivoverenvuodon.

Von Hagens oli useaan otteeseen sanonut haluavansa, että hänen ruumiinsa säilötään, joskin hän epäröi sitä, millä tavalla hänen ruumiinsa tulisi asettaa näytteille.

– Voisin kuvitella, että plastinoitu ruumiini seisoo tervetulleeksi toivottavassa asennossa näyttelyn sisäänkäynnin luona tai että se on leikattu viipaleiksi ja jaettu eri paikkoihin, hän kommentoi Guardianille vuonna 2018.

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan varmaa tietoa, mihin von Hagensin jäänteet asetetaan näytteille.

Von Hagens väitti, että Body Worlds -näyttelyyn otetut ruumiit kuuluivat henkilöille, jotka olivat antaneet suostumuksensa ruumiidensa käyttämiseksi opetustarkoituksiin.

Vuonna 2004 julkisuteen tuli kuitenkin tietoja, joiden mukaan von Hagensin plastinointilaitos Kiinassa oli hankkinut poliisilta ruumiita, joista osa oli teloitettu.

