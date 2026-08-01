Ydinräjähdyksen synnyttämissä äärimmäisissä olosuhteissa saattaa tapahtua odottamattomia reaktioita, joita ei kyetä mallintamaan laboratoriotesteissä.

Yhdysvallat teki tuhoisan ydiniskun Japanin Hiroshimaan vuonna 1945.

Scientific American -sivusto kertoo tutkijoiden havainneen nyt, että ydiniskussa Hiroshimaan syntyi outoa metallista ainetta, jollaista ei ole koskaan aiemmin nähty luonnossa tai laboratoriokokeissa.

Firenzen yliopiston tutkija Luca Bindi löysi erikoista metalliseosta kerätessään mikroskooppisia näytteitä Hiroshiman rannoilta.

– Jopa vuosikymmeniä myöhemmin muutaman mikrometrin kokoinen jyvänen voi sisältää yksityiskohtaista tietoa niistä olosuhteista, jotka vallitsivat sekunnin murto-osan ajan, Bindi kertoo viitaten räjähdyshetkeen.

Bindi huomauttaa, että kyseessä eivät ole sulaneen romun kappaleet.

– Ne ovat räjähdyksen jättämiä fyysisiä arkistoja, hän kuvailee.

Räjähdyksessä äärimmäiset olosuhteet

Ydinräjähdyksessä ilma muuttuu hetkellisesti valtavan kuumaksi, jonka jäkeen se jäähtyy nopeasti. Tällaisessa tilanteessa erilaiset materiaalit höyrystyvät ja yhdistyvät toisiinsa tavoilla, mitä ei normaaleissa olosuhteissa tapahtuisi.

Hiroshiman räjähdyksessä syntyi löydön mukaan metalliseosta, joka koostuu pääasiassa raudasta, kromista, nikkelistä, mangaanista, molybdeenistä, piistä ja alumiinista.