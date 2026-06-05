Kettu oli ottanut jalat alleen ennen pelastuslaitoksen saapumista.
Nuori kettu eksyi metroraiteille Helsingin Kontulassa torstaina, kertoo Helsingin kaupungin pelastuslaitos Facebookissa.
Pelastuslaitos kävi paikalla etsimässä asemalla lymyillyttä kettua yhdessä metron järjestyksenvalvojien kanssa.
– Kettu oli kuitenkin ottanut jalat alleen ja tajusi lähteä alueelta pois ennen palomiehen auttavaa kättä, tai siis haavia, pelastuslaitos kirjoittaa julkaisussaan.
Pelastuslaitos kertoo saaneensa tietoonsa myös, että sama kettu oli aiemmin kulkenut alueella sipsipussi päässä. Kansalainen oli saanut sipsipussin pois.
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