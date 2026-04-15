Sveitsin jääkiekkoliitto tiedotti keskiviikko-iltana, että maan miesten maajoukkueen päävalmentaja Patrick Fischer on erotettu tehtävästään.

Fischer myönsi aiemmin tällä viikolla matkustaneensa Pekingin talviolympialaisiin 2022 väärennetyllä koronatodistuksella. Hän oli kieltäytynyt ottamasta koronarokotetta, mutta todistuksessa todettiin, että Fischer olisi rokotettu kahdesti.

Lisäksi Blick kertoi, että Fischer oli valehdellut noudattaneensa lakia, kun hänelle oli aiemmin annettu ylinopeussakot. Tällöin väärennetystä koronatodistuksesta tuli suurempi tuomio, koska hän oli ehdonalaisessa.

– Tapaus on oikeudellisesti ratkaistu, mutta se on käynnistyänt julkisen keskustelun arvoista ja luottamuksesta, joihin liitto suhtautuu erittäin vakavasti. Luottamus ja rehellisyys ovat keskeisiä lajillemme ja liitollemme. Jälkikäteen ajateltuna alkuperäinen arviomme asian ratkeamisesta osoittautui ennenaikaiseksi, Sveitsin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Urs Kessler sanoi.

– Tämä koskee Sveitsin jääkiekolle keskeisiä arvoja ja kunnioitusta, joita Patrick Fischer ei onnistunut vaalimaan vuonna 2022. Liitto pahoittelee, että se otti tämän näkökohdan liian vähäisesti huomioon alkuperäisessä arviossaan. Samalla liitto kiittää Patrick Fischeriä hänen kiistattomista urheilusaavutuksistaan. Hänen johdollaan Sveitsin maajoukkue on kehittynyt jatkuvasti yli vuosikymmenen ajan, nousten maailmanrankingissa kahdeksannelta sijalta toiseksi ja voitettuaan kolme hopeamitalia, jättäen näin pysyvän jäljen Sveitsin jääkiekkoon, Kessler totesi.

Päävalmentajaksi on nyt nimetty apuvalmentajana toiminut Jan Cadieux, joka ottaa tehtävät hoitaakseen tulevassa MM-kotiturnauksessa Zürichissä ja Fribourgissa. Kisat käynnistyvät 15. toukokuuta. Leijonien kanssa samassa lohkossa pelaava Sveitsi kohtaa avauspäivänä Yhdysvallat.