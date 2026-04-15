Väärennetystä koronatodistuksen käytön myöntänyt Sveitsin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Patrick Fischer oli saanut aiemmin sakot ylinopeudesta, vaikka hän totesi lausunnossaan noudattaneensa aina lakia poislukien koronahuijaus. Aiheesta uutisoi Blick.
Lue myös: Räikeä huijaus julki – jääkiekon huippuvalmentaja puijasi olympialaisiin väärennetyin paperein: "Olen hyvin pahoillani"
Fischer oli hankkinut vuonna 2022 Pekingissä järjestettäviin talviolympialaisiin väärennetyn koronatodistuksen. Blickin mukaan Fischer hankki todistuksen syksyllä 2021 muutamaa kuukautta ennen talviolympialaisia. Todistuksen laati tuntematon henkilö, jolle Fischer maksoi 400 frangia (noin 430 euroa) bitcoineina.
Koronarokotteesta kieltäynyt Fischer katsottiin todistuksen myötä kaksinkertaisesti rokotetuksi, joten hän pystyi matkustamaan Kiinaan helmikuussa 2022. Blickin saamasta asiakirjasta tulee ilmi, että hänet tuomittiin 80 päiväsakkoon, joista kukin oli 480 frangia (520 euroa). Tämän lisäksi hän joutui maksamaan 510 frangin (reilut 550 euroa). Fischer joutui maksamaan yhteensä lähes 40 000 frangia (reilut 43 000 euroa).
Kyseessä on kokonaisrangaistus, sillä Fischer oli tuolloin ehdonalaisessa. Hänet oli rangaistusmääräyksen mukaan tuomittu maaliskuussa 2020 ehdolliseen sakkoon, joka koostui 25 päiväsakosta, joista kukin oli 440 frangia (vajaat 480 euroa). Sveitsin jääkiekkoliiton mukaan syynä oli ylinopeus.
Blick kuvaili yksityiskohtaa räjähtäväksi, sillä Fischer korosti maanantaina antamassaan lausunnossa, että tätä tapausta (väärennetty koronatodistus) lukuun ottamatta hän on aina noudattanut voimassa olevaa lakia. Uudet tiedot ovat ristiriidassa tämän kuvauksen kanssa.
Mittavan jääkiekkouran pelaajana tehnyt Fischer on toiminut Sveitsin maajoukkueen päävalmentajana vuodesta 2015 lähtien. Hän on saavuttanut päävalmentajana kolme MM-hopeaa.