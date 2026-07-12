UFC-vapaaottelija Conor McGregorin paluuottelu takaisin kehään viiden vuoden tauon jälkeen päättyi lyhyeen. Max Hollowayta vastaan käyty kohtaaminen oli ohi 69 sekunnissa.

McGregorin paluuta oli odotettu pitkään ja innokkaasti. Fanien odotusta ei kuitenkaan palkittu. McGregor loukkasi polvensa yritettyään kierrepotkua. Hän kaatui maahan Hollowayn hyökätessä. 37-vuotias McGregor ylitti nousta jaloilleen, mutta pystyi tuskin seisomaan. Tämä pakotti tuomarin päättämään ottelun.

– Mitä voin sanoa? Oletan, että hänen polvensa olivat heikot. Se on mitä se on, Holloway sanoi ottelun jälkeen MMAfightingille.

– Niin paljon hypetystä tälle. Meidän täytyy ottaa tämä joskus uudestaan. Tarvitsemme yhden lisää. Kauheaa, että tämä loppui tällä tavalla, Holloway jatkoi.

McGregor poistui kehästä ontuen ja lähti areenalta kohtaamatta mediaa. Hän kuitenkin julkaisi myöhemmin päivityksen X:ssä.

– Olen täysin loppu. Tuhottu. Minulla ei ollut vammaa/vammoja ennen ottelua. Tein potkuja, hypin, kaikkea mahdollista treenileirin aikana sekä lavan takana ennen kohtaamista. Tämä tuli puskista. En ymmärrä ollenkaan. Voin vain kuvailla sitä helvetiksi, McGregor kirjoitti.

McGregorin kerrotaan netonneen 15 miljoonaa dollaria (reilut 13,1 miljoonaa euroa) peruspalkkiona ottelusta. Summaan lisätään vielä mahdolliset bonukset.

Kaksikko oli kohdannut toisensa kerran aiemmin vuonna 2013. Silloin McGregor vei voiton. Irlantilaisen edellinen ottelu oli viiden vuoden takaa. Hän hävisi tulloin Dustin Poitierille lääkärin keskeytettyä ottelun.