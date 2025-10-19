Lucy Letby tuomittiin seitsemän ennenaikaisesti syntyneen vauvan murhasta ja yhtä monen vauvan murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen. Ruotsalainen professori ja kansainväliset asiantuntijat kuitenkin väittävät, ettei rikosta tapahtunut ja Letby on syytön. Ruotsalaisdokumentissa seurataan taistelua Letbyn tuomion kumoamiseksi.

Jossain Britannian vankiloista istuu tuomiotaan 35-vuotias entinen sairaanhoitaja Lucy Letby. Turvallisuussyistä vankilan nimeä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Aiemmin vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen Letby oli valittu sairaalansa PR-kampanjan kasvoiksi, mutta saatuaan tuomionsa elokuussa 2023 hänestä tuli koko kansan vihaama hirviö.

Lucy Letby istuu rangaistustaan ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, mutta onko hän sittenkin syytön? Ainakaan arvostetun kansainvälisen asiantuntijaryhmän mukaan vauvoja ei vahingoitettu tahallisesti.

– Murha ja murhan yritys tuntuvat poissuljetuilta. Se on asiantuntijapaneelin johtopäätös, sanoo ruotsalainen neonatologian professori Mikael Norman ruotsalaisdokumentissa, joka on nyt nähtävissä MTV Katsomossa.

Neonatologia on lääketieteen ala, joka keskittyy vastasyntyneiden, erityisesti ennenaikaisten ja sairaiden vauvojen hoitoon.

Lucy Letby: Vauvamurhaaja vai syyttömänä tuomittu? Vauvojen sarjamurhaajana tunnetuksi tullut brittiläinen sairaanhoitaja Lucy Letby tuomittiin elokuussa 2023 viettämään loppuelämänsä telkien takana.



Ruotsalaisdokumentissa professori ja kansainväliset asiantuntijat spekuloivat, voisiko hirmuteoista tuomittu Letby ollakin syytön.

Mahdolliset muut selitykset

Normanin lisäksi asiantuntijaryhmään kuuluu 13 muuta lääketieteen asiantuntijaa.

He kävivät läpi kaiken tapauksiin liittyvän aineiston. Asiantuntijaryhmän mukaan kuolemat johtuivat komplikaatioista, jotka ovat tavallisia ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla sekä sairaalahoidon puutteilla.

Asiantuntijoiden mukaan romahdus vauvojen tilassa, kuten hengityspysähdykset ja alhainen hapetus, selittyvät infektioilla, intubointivirheillä ja muilla hoidon puutteilla.

– On olemassa muita selityksiä, jotka ovat mielestämme uskottavampia, sekä huomattavasti todennäköisempiä.

–Toivon todella, että hänelle myönnetään uusi oikeuskäsittely, Norman sanoo.

Tavoitteena uusi oikeudenkäynti

Rikosasioiden tarkastuskomissio CCRC:n (Criminal Cases Review Comission) on Britanniassa riippumaton viranomainen, joka tutkii mahdollisia oikeudenkäyntivirheitä.

Lucy Letbyn puolustus jätti sinne hakemuksen tämän vuoden helmikuussa. Hakemukseen sisältyy kansainvälisen asiantuntijaryhmän 190-sivuinen raportti, jonka mukaan todisteita tahallisesta vahingonteosta vauvoille ei ole löytynyt.

Meneillään on myös poliisitutkintoja, joiden tulokset voivat johtaa uusiin syytteisiin tai muihin toimenpiteisiin.

Saatuaan työnsä päätökseen tarkastuskomissio päättää, onko asiassa riittävästi uutta näyttöä viedä tapaus uudestaan oikeuteen.

Hirviö vai oikeusmurhan uhri?

Letby tuomittiin elinkautiseen vankeuteen noin kymmenen kuukautta kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen.

Syyttäjän näkemys oli, että Lucy Letby on hirviö, joka surmasi seitsemän ennenaikaisesti syntynyttä vauvaa ja yritti murhata seitsemän lisää toimiessaan vuosina 2015–2016 sairaanhoitajana Chester -sairaalassa.

Puolustuksen näkemyksen mukaan taas virheellistä todistusaineistoa käytettiin tuomitsemaan ja vangitsemaan syytön nainen.

Kuolleiden vauvojen perheet ovat puolestaan olleet varmoja sairaanhoitajan syyllisyydestä.

Vauva O

Alkuperäisessä oikeudenkäynnissä valamiehistö päätyi yksimieliseen tuomioon kolmessa tapauksessa. Yksi näistä kolmesta oli vauva O:n tapaus.

Vauva O syntyi kesäkuussa 2016 yhtenä kolmosista. Hänen kuolemansa johtui osittain maksavaurioista, joita syyttäjän patologi kuvaili iskuista tulleiksi vammoiksi.

Kuitenkin ruumiinavausraportin nähnyt lastenpatologi pitää epätodennäköisenä, että vauvan maksavauriot johtuisivat iskusta, kuten syyttäjä väittää.

– Mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois, mutta mielestäni vammojen sijainti ja maksakudoksen vauriot eivät sovi yhteen sen selityksen kanssa, toteaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle patologi, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Estikö ilmakupla veren virtauksen?

Lucy Letbytä syytettiin myös ilman ruiskuttamisesta vauva O:n – kuten myös muiden vauvojen – verenkiertoon. Syyttäjän mukaan tämä aiheutti ilmakuplan ja tukoksen verenkierrossa.

Ilmiö on nimeltään ilmaembolia. Siinä ilmaa tai kaasua pääsee verenkiertoon ja se muodostaa verisuonen tukoksen. Tämä voi estää veren normaalin virtauksen ja aiheuttaa vakavia oireita.

Oikeudenkäynnin aikana syyttäjä vetosi useisiin todisteisiin väitteensä tueksi. Yksi niistä oli akateeminen tutkimus vuodelta 1989 vastasyntyneiden ilmaemboliasta.

Siinä todettiin ihon värimuutosten olevan yksi oireista. Syyttäjien mukaan tällaisia värimuutoksia havaittiin useilla vauvoilla Letbyn tapauksessa.

Lee: Tutkimusta käytetty väärin

Kanadalainen Shoo Lee on yksi maailman johtavista neonatologeista ja toinen vuoden 1989 tutkimuksen kirjoittajista.

Lee järkyttyi kuultuaan, että hänen yli 30 vuotta aiemmin kirjoittamaansa tutkimusartikkelia oli käytetty yhtenä syyttäjän keskeisistä väitteistä.

Lee kertoi Guardian -lehdelle, että hänen artikkelinsa käyttö oli väärin ja virhe. Hän oli huolissaan siitä, että Letby oli voitu tuomita väärin perustein.

Shoo Lee päätti tästä syystä koota maailmanluokan asiantuntijapaneelin arvioimaan todisteet kokonaisuudessaan. Leen arvovalta mahdollisti sen, että hän sai mukaan arvostettuja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

Lee sanoo, ettei ihon värimuutoksia ole raportoitu missään tapauksessa, jossa ilmaembolia olisi syntynyt vauvoilla ilman päästessä verenkiertoon laskimon kautta.

Näin syyttäjä väitti käyneen Letbyn tapauksessa.

Vauvat F ja L

Valamiehistö antoi yksimielisen tuomion myös vauva F:n ja vauva L:n kohdalla. Syyttäjän mukaan molemmat vauvat oli myrkytetty insuliinilla, ja verikokeet todistivat jonkun sairaalassa vahingoittavan vauvoja.

Letbyn puolustus on puolestaan esittänyt useita vastaväitteitä insuliiniteoriaan vastaan. Yksi niistä on, että verikoe olisi pitänyt varmistaa toisella testillä. Silti puolustuskin myöntää, että otettu verikoe oli noin 98-prosenttisesti luotettava.

Todisteita tahallisesta insuliinin väärinkäytöstä ei kuitenkaan ollut.

Puutteita henkilökunnan pätevyydessä

Asiantuntijaryhmän tiedotustilaisuudessa Shoo Lee selitti, millaisia vakavia lääketieteellisiä ongelmia osa ennenaikaisesti syntyneistä vauvoista oli kohdannut.

Hän myös totesi, ettei paneeli löytänyt mitään lääketieteellistä näyttöä rikollisesta toiminnasta tai tahallisesta vahingoittamisesta.

Sen sijaan asiantuntijat olivat havainneet lukuisia ongelmia vauvojen hoidossa, mikä johtui siitä, ettei yksikössä ollut riittävästi asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa.

Leen mukaan näin toimiva yksikkö olisi Kanadassa suljettu.

Miksi Letby?

Chester -sairaalan yksikössä hoidettiin vuosina 2015–2016 aiempaa enemmän keskosia, joilla oli erilaisia lääketieteellisiä ongelmia. Samaan aikaan osasto kärsi henkilöstöpulasta.

Lääkärit tai ruumiinavaukset eivät pystyneet selittämään kaikkien yksittäisten romahdusten tarkkoja syitä.

Osaston johdossa kuitenkin huomattiin, että Letby oli ollut työvuorossa vauvojen romahdusten aikaan. Lisäksi kesäkuussa 2016, kaksi kolmosista kuoli hänen ollessa työvuorossa.

Asiantuntijat erimielisiä

Ketä siis pitäisi uskoa? Letby leimattiin nopeasti modernin Britannian pahimmaksi lasten sarjamurhaajaksi. Silti yhä useampi asiantuntija epäilee, että kyseessä saattaa olla aikakautemme vakavin oikeusmurha.

Ruotsalaisdokumentti korostaa, kuinka jakautunut mielipide Letbyn tapauksesta on. Nähtäväksi myös jää, johtaako Letby-keskustelu Britanniassa vastasyntyneiden hoidon laadun parantumiseen.

Rikosasioiden tarkastuskomissio arvioi parhaillaan pitäisikö Lucy Letbylle järjestää uusi oikeuskäsittely. Sitä kauanko siinä arviolta menee, ei ole kerrottu julkisuuteen.

Lähteet: TV4, BBC, Channel 4, Guardian, CCRC