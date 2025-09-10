"Sankarilääkäri" myrkytti potilaita – uhrien sydämet pettivät kesken rutiinileikkausten

Ranskalainen anestesialääkäri on oikeudessa käsittämättömien tekojen vuoksi. Asiasta uutisoivien The Guardian ja Euronewsin mukaan 53-vuotias tohtori Frédéric Péchier myrkytti potilaita voidakseen esittää sankaria. Myrkkylääkärin kerrotaan vahingoittaneen 30 potilasta, joista 12 kuoli.
Frédéric Péchier työskenteli kahdessa eri terveydenhuollon toimipisteessä Besançon kaupungissa. Vuosien 2008 ja 2017 välisenä aikana tapahtui runsaasti tilanteita, joissa hoidettavat saivat yllättäviä sydämenpysähdyksiä.
Uhrien ikä vaihteli neljän ja 89 vuoden väliltä. Nuorin uhreista, neljävuotias lapsi, sai nielurisojen poisto-operaation aikana peräti kaksi sydämenpysähdystä.
Syyttäjä Étienne Manteaux kutsuu tapausta ennenkuulumattomaksi Ranskan oikeuslaitoksen historiassa.
Tapauksen tutkinta aloitettiin lopulta vuonna 2017 sen jälkeen, kun matalan riskin potilaille oli tapahtunut epäilyttäviä sydäntapahtumia hoidon aikana.
Euronews kertoo tapauksesta, jossa 36-vuotias Sandra Simard sai sydämenpysähdyksen rutiinitoimenpiteen aikana alkuvuodesta 2017.
Anestesia-aineiden joukosta löytyi hengenvaarallinen määrä kaliumia.
Tohtori Péchieren epäillään sorkkineen kollegojensa käyttämiä lääkkeitä niin, että potilaat saivat rutiinitoimenpiteiden aikana hengenvaarallisia sydänkohtauksia.
"Tähti-anestesialääkäriksi" kollegojensa kutsuma tohtori riensi kerta toisensa jälkeen apuun elvyttämään potilaita. Uhreista kahtatoista ei onnistuttu pelastamaan.
– Häntä syytetään terveiden potilaiden myrkyttämisestä, jotta hän pystyi aiheuttamaan vahinkoa työkavereille, joiden kanssa hänellä oli kiistaa, syyttäjä luonnehti motiivia.
– Frédéric Péchier oli aina ensimmäisenä paikalla, kun sydämenpysähdys sattui, ja aina hänellä oli tilanteeseen ratkaisu.
"Kollegojen vika"
Myrkkylääkäri on syyttänyt tapauksista kollegojensa tekemiä hoitovirheitä.
Lääkäri on kertonut, että hänellä on esittää puolustuksekseen ”vahvoja argumentteja”.
Sankarin viittaa itselleen himoinnut lääkäri ei osoita katumusta.
– Minä ymmärrän täysin, mutta toisaalta en ole vastuussa heidän kärsimyksestään, lääkäri lausui, kun häneltä kysyttiin oikeudenkäyntiin osallistuvien potilaiden omaisten tuskasta.
Lääkäriä voi odottaa elinkautinen vankeus, jos hänet todetaan syylliseksi.
– Olen odottanut tätä 17 vuotta, sanoo Amandine Lehlen, jonka 53-vuotias isä kuoli sydämenpysähdykseen munuaisleikkauksen aikana vuonna 2008.
Ruumiinavauksen mukaan isän elimistössä oli liikaa lidokaiinia, jota käytetään paikallispuudutteena.