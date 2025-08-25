44-vuotias mies hakeutui hoitoon nännioireen vuoksi – röntgenkuvassa näkyi veitsi

Tansanialaismies haki apua märkää vuotavaan nänniinsä. Lääkärit löysivät rinnasta veitsen.

44-vuotias tansanialainen mies hakeutui hoitoon, kun hänen oikea nänninsä oli ehtinyt vuotaa märkää 10 päivän ajan.

Potilasta tutkineet lääkärit löysivät miehen rinnasta veitsen, joka oli päätynyt rintaan kahdeksan vuotta aiemmin tapahtuneessa väkivaltaisessa tilanteessa, kertoo People.

Tapausraportti tilanteesta esiteltiin Journal of Surgical Case Reports -julkaisussa.

Röntgenkuva paljasti jotain yllättävää

Tapausraportin mukaan lääkärin pakeille saapunut mies oli muutoin terve, eikä kärsinyt esimerkiksi rintakivusta, hengitysvaikeuksista, yskästä tai kuumeesta.

Potilas kertoi saaneensa kahdeksan vuotta aiemmin sattuneen väkivaltaisen tapahtuman vuoksi useita viiltoja kasvoihin, selkään, rintaa ja vatsaan.

Tapahtuma-aikaan mies sai hoitoa haavoihinsa, mutta koska miehen asuinalueella ei ollut resursseja parempaan hoitoon, miehelle ei tehty esimerkiksi röntgenkuvausta.

Mies ei kärsinyt mistään oireista, ennen kuin hänen nänninsä alkoi vuotaa pahanhajuista eritettä.

Röntgenkuvassa näkyi, että miehen rinnassa oli "metallinen esine", joka paljastui veitseksi.

Röntgenkuvassa miehen rinnassa näkyi veitsi.National Library of Medicine: Journal of Surgical Case Reports, Volume 2025, Issue 6

Veitsi oli mennyt lapaluun läpi, ja sitä ympäröi mätä ja "nekroottinen kudos", tapausraportissa kerrotaan.

Mies kiidätettiin leikkaukseen, jossa veitsi poistettiin. Kymmenen päivän kuluttua hänet kotiutettiin.

Lääkärit huomauttavat raportissa, että mies toipui leikkauksesta hyvin, mutta rintaan jäänyt veitsi olisi hyvinkin voinut aiheuttaa miehen kuoleman.

Miehen keho oli onnistunut ikään kuin kapseloimaan vierasesineen rajoittaen näin tulehduksia ja kudosvaurioita. Miehen mätää vuotava nänni kuitenkin osoitti, että vakavia komplikaatiota alkoi lopulta ilmetä.

Tutkijat painottavat, että tapaus korostaa traumahoidon merkittäviä haasteita resurssirajoitteisissa ympäristöissä, joissa pääsy peruskuvantamiseen ja kirurgiseen asiantuntemukseen on rajallista.

Lähteet: People, Journal of Surgical Case Reports