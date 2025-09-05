Kirurgi poistatti omat jalkansa saadakseen seksuaalista tyydytystä

Britanniassa on paljastunut häiritsevä vakuutuspetos. Maan julkisessa terveydenhuollossa työskennellyt kirurgi järjesti omien jalkojensa amputoinnin saadakseen seksuaalista mielihyvää. Samalla Neil Hopper huiputti vakuutusyhtiöltä valtavan summan rahaa.

Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan lääkäri oli suorittanut urallaan satoja amputaatioita, ennen kuin hänen omat jalkansa leikattiin pois vuonna 2019.

Hän jatkoi työtään sittemmin jalkaproteesien varassa.

Nyt 49-vuotias kirurgi valehteli vakuutusyhtiölle, että jalat jouduttiin amputoimaan verenmyrkytyksen takia.

Todellisuudessa hän oli itse vahingoittanut jalkojaan jäällä ja kuivajäällä niin pahasti, että ne jouduttiin poistamaan.

Lääkäri aiheutti toimillaan yli 466 000 punnan vahingot vakuutusyhtiölle. Hänet pidätettiin keväällä 2023.

Sairasta pornoa

Miehen kerrotaan saavan amputoinneista seksuaalista mielihyvää. Oikeudessa hän vastasi myös syytteisiin "äärimmäisen pornon" hallussapidosta.

Mies oli kiihottunut muun muassa kehon vahingoittamista sisältäneestä materiaalista.

– Hänen motiiveinaan olivat pakkomielle hänen omien kehonosiensa poistamista kohtaan sekä siihen liittyvä seksuaalinen kiinnostus, syyttäjä Nicholas Lee kertoo BBC:n mukaan.

Syyttäjän mukaan lääkäriä motivoi myös silkka ahneus.

Perverssin pornon osalta mies jäi kiinni, kun häiritsevää materiaalia sisältävää sivustoa ylläpitäneen Marius Gustavsonin tekemisiä alettiin tutkia.

Hän ylläpiti EunuchMaker, eli eunukintekijä-nimistä verkkosivustoa.

Lääkäri Hopper oli ostanut sivustolta videoita, joissa BBC:n mukaan leikattiin vapaaehtoisesti silpomiseen suostuneilta miehiltä sukuelimiä.

Kirurgi oli myös keskustellut aktiivisesti perverssin sivuston ylläpitäjän kanssa omien jalkojensa poistosta.

Häiriintynyt kehonkuva

Sairasta materiaalia levittäneen sivuston ylläpitäjä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, josta hänellä on mahdollisuus vapautua 22 vuoden jälkeen.

Itseään vahingoittaneen kirurgin kerrotaan puolestaan kärsineen kehonkuvahäiriöstä. Hänen kerrotaan pitäneen jalkojaan ei-toivottuna kehonosana.

Kirurgi ei kadu jalkojensa poistoa, mutta katuu valehteluaan tapauksen tiimoilta. Vakuutusrahojen lisäksi hän sai tuttaviltaan ja lähipiiriltään runsaasti sympatiaa ja tukea amputointien vuoksi.

Lääkärin ei ole väitetty toimineen työssään virheellisesti, mutta tapaus on siitä huolimatta herättänyt huolta hänen entisissä potilaissaan.

Neil Hopper tuomittiin teoistaan kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen. Miehen lääkärinoikeudet on luonnollisesti poistettu.