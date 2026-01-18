Kirsikka Simberg oli vieraana Huomenta Suomessa.

Vaikuttaja Kirsikka Simberg luotsaa kahta suosittua podcastia. Hollywoodin julkkisjuoruja hän spekuloi Tuplakääk-podcastissa yhdessä Enni Koistisen kanssa, kun taas äitiydestä hän puhuu Hei Baby -podissa Vivian Nickin kanssa.

Yllä olevalla videolla Simberg pohtii, miten on onnistunut lyömään läpi podcast-maailmassa.

Simberg on juontaja-toimittaja Hanna Sumarin tytär. Simberg paljasti Huomenta Suomessa, että pian myös äitiä ja tytärtä kuullaan yhteisessä podcastissa.

– Näköjään vain tehtailen podcasteja. Olemme äidin kanssa tehneet sellaisen, mistä tulee pilottikausi tänä keväänä – ruoka-aiheinen podcast. Se on ollut tosi kivaa ja antoisaa, Simberg kertoi.

– Ajattelen, että se on lahja, että saa äidin kanssa tehdä jotain tämän ikäisenä ja tavallaan tutustua sekä viettää aikaa yhdessä.

Yllä olevalla videolla Simberg kertoo, millainen hän oli lapsena ja mitä Farmi Suomi -ohjelman tuoma julkisuus toi uralle.