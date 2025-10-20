Olet mitä syöt -sarjassa mukana oleva Pekka Pouta kertoi tavoitteensa ohjelman pressitilaisuudessa.
Olet mitä syöt -ohjelman uusi kausi käynnistyy taas tänä syksynä Pippa Laukan johdolla.
Laukka lähettää jälleen kymmenen julkisuudesta tunnettua henkilöä terveempää elämää, selvittäen heidän arkensa haasteet ja voimavarat. Yksi kaudella mukana nähtävistä tähdistä on meteorologi Pekka Pouta.
Pouta vitsaili ohjelman pressitilaisuudessa 20. lokakuuta hänen oman tavoitteensa kuitenkin olevan vähän pidempi.
– Kuolla orgasmiin 110-vuotiaana. Tämä on aika pitkä tämä tähtäin, hän heitti saaden Laukan nauramaan.
Tällä kaudella mukana ovat Poudan lisäksi Timo Jutila, Mandimai Sundberg, Laura Friman, Robert Helenius, Ilona Chevakova, Jasmine Pajari, Julianna Jokela, Eino Nurmisto ja Hanna Myllymaa.
Katso Pekka Poudan kommentti ylhäällä olevalta videolta!