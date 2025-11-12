Viime vuoden verotietojen mukaan monet sosiaalisen median ja podcastien ammattilaiset tienasivat jälleen jopa satojatuhansia euroja.
Muun muassa Sana on vapaa -podcastista tunnetun Sointu Borgin kokonaistulot olivat noin 333 000 euroa. Tuplakääk- ja Hei Baby -podcasteja emännöivä Kirsikka Simberg puolestaan tienasi noin 225 000 euroa ja Nikotellen-juontaja Niko Saarinen noin 210 000 euroa.
Niin ikään podcasteillaan menestyvän Roope Salmisen verotettavat tulot olivat noin 139 000 euroa. Tunnetuista Instagram-kasvoista Sara Sieppi tienasi noin 100 000 euroa ja noin 65 000 euroa.