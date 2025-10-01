Maanteillä kuljettajaa haastavat keli ja muiden autoilijoiden käytös.
Ammattikuljettaja Timo Nurminen on ajanut rekkaa vuodesta 1987 lähtien.
Pääosin Suomessa ajavalle Nurmiselle myös ulkomaat ovat työn puolesta tuttuja, ja aikoinaan hän on vienyt tavaraa jopa Kazakstaniin saakka.
Kokenut kuski on nähnyt kuljetusalan muuttuneen vuosien mittaan rutkasti. Työaikalakejakin tarkkaillaan nykyään huomattavasti tarkemmin verrattuna takavuosiin.
– Autoissa on etäluettavat piirturit, että poliisit näkevät pysäyttämättäkin meidän työajat, Nurminen kertoo.
Nurmisen mukaan alalle on nykyään vaikea saada nuoria kuljettajia, johtuen pitkistä työpäivistä ja palkasta.
– Sen takia meistä vanhoista halutaan pitää kiinni.
Suomalaiset ovat röyhkeämpiä
Myös liikennekulttuuri on muuttunut ajan saatossa, eikä pelkästään hyvään suuntaan. Suomalaiset ovat muuttuneet teillä huomattavasti röyhkeämmiksi, Nurminen harmittelee.
Tämä näkyy muun muassa suurina ylinopeuksina ja siinä, että isoja autoja ei liikenteessä juuri kunnioiteta.
Nurminen on havainnut myös uuden ja ikävän ilmiön, jota esiintyy leveäkaistateillä. Siinä tavalliset autoilijat, jos eivät pääse ohi ohituskaistoilla, käyttävät ohittamiseen ryhmittymiskaistoja.