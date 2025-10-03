Poliisi arvioi, että rekkakuskin edesvastuuton toiminta saattaa olla törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista.

Kojelautakameraan tallentui Keski-Suomessa syyskuun puolivälissä melkoista toimintaa rekkakuskilta. Voit katsoa tilanteen yllä olevalta videolta.

Kyseinen teiden sankari lähti ohittamaan iltahämärässä toista rekkaa mutkassa. Isot autot ajoivat rinnakkain pitkän matkan, ja on selvää että kyseessä oli ehta vaaratilanne.

– Se oli siinä Keitele–Viitasaari-tiellä, kun lähdetään Keiteleeltä nousemaan kohti Viitasaarta, kertoo videon MTV:lle lähettänyt Joel.

– Oli se aika hurja tilanne, sillä itselläkin kävi kyllä vähän mielessä, että mitä jos tässä nyt paha kolari sattuu.

Poliisi: Miksi piti ohittaa?

Näytimme videon poliisille.

– Päällimmäinen ajatus, mikä tuosta videosta herää, on kysymys, miksi piti lähteä ohittamaan? Onneksi ei tullut vastaantulijoita, kommentoi Itä-Suomen poliisilaitoksen komisario ja liikennepoliisi Seppo Porokka.

Porokka huomauttaa, että video on lyhyt, eikä siinä näy ohitusta edeltäviä tapahtumia tai nopeusrajoitusta. Videosta ei myöskään selviä tilanteessa käytetty nopeus tai miten tilanne päättyi.

Porokka kuitenkin arvioi, että rekkakuskin edesvastuuton toiminta saattaa olla törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista.

– Ja ihan minimissäänkin liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vakava piittaamattomuus liikenneturvallisuutta kohtaan.

Porokka arvioi, että mikäli poliisi olisi sattunut olemaan paikalla, kyseinen rekkakuski olisi todennäköisesti pysäytetty, puhallutettu ja tälle olisi tehty huumepikatesti.

Lisäksi poliisi olisi selvittänyt kuskin ajo-oikeuden. Kuski olisi myös kuulusteltu ja määrätty väliaikaiseen ajokieltoon.

Rekkakuski: Ei järjen häivää

Näytimme videon myös neljä vuosikymmentä ajaneelle rekkakuskille, Timo Nurmiselle. Hän kertoo, että ei ole nähnyt vastaavaa toimintaa missään.

– Ei järjen häivää. Yritetään ohi oikealle kaartuvassa mutkassa, Nurminen päivittelee.

Nurmisen mukaan vaaratilanteet isojen autojen kesken ovat harvinaisia.

Timo Nurminen kertoi aiemmin MTV:n haastattelussa, millaisia haasteita rekkakuskin työhön kuuluu.