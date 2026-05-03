Miamin F1-kisasta tutkitaan useita tilanteita.

Tuomaristolla riittää tehtävää F1:n Miamin osakilpailun tilanteiden tutkimisessa. Asiasta raportoi RacingNews365.

Monet tilanteista koskevat dramaattista viimeistä kierrosta. Tutkittavana on kärkitallien kuljettajia.

Ferrarin Charles Leclerciltä on tutkinnassa kolme erillistä tapausta.

Yksi koskee ratarajojen ylittämistä useaan otteeseen ja siitä saatua etua.

Tutkittavana on myös 17. mutkan kolari, jossa Leclerc oli viimeisellä kierroksella osallisena Mercedeksen George Russellin kanssa.

Leclerciä tutkitaan lisäksi vaarallisesta ajamisesta sen jälkeen, kun hän oli pyörähtänyt ja osunut seinään viimeisen kierroksen alussa.

Monacolainen putosi päätöskierroksella kolmannelta sijalta kuudenneksi.

Lisää episodeja

Neljänneksi ajaneelta Russellilta on tutkittavana Leclerc-kolarin lisäksi loppuvaiheiden kontakti Red Bullin Max Verstappenin kanssa avausmutkassa. Mercedeksen etusiipi vahingoittui episodissa.

Kisan viitoselta Verstappenilta tutkitaan myös mahdollista varikolta poistumisviivan ylittämistä.

Racing Bullsin Liam Lawsonilla on puolestaan selviteltävänä kolari Alpinen Pierre Gaslyn kanssa. Kummankin kilpailu päättyi sen jälkeen.

Vielä on jännitettävää. Muuttuvatko tulokset?

