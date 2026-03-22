Laskeutuminen tulvivalle kiitotielle ei ole tehtävä helpoimmasta päästä.
Perjantaina Yhdysvaltain Rochesterin kansainvälisellä lentokentällä lentäjien työtä hankaloitti kovien rankkasateiden aiheuttama tulvavesi, joka muodosti kiitotielle valtavia lätäköitä.
Tilannetta paikalla todistanut Joseph Frascati kuvasi, kun Southwest Airlinesin, Allegiant Airin ja Deltan matkustajakoneet tekivät laskeutumiset kentälle "kieli keskellä suuta".
– Erinomaista, Frascati toteaa näystä.
Video näyttää, kuinka vesi suihkusi matkustajakoneiden renkaiden koskettaessa ja rullatessa kiitotietä pitkin.
Vaikeista olosuhteista huolimatta kaikkien koneiden kerrotaan laskeutuneen kentälle turvallisesti.