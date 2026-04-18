Ilmailunäytöksen katsojille tarjoiltiin harvinainen herkkupala.

Floridan osavaltiossa sijaitsevassa Panama City Beachilla järjestettiin näyttävä ilmailufestivaali Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Tapahtuman pääesiintyjä oli Suomessakin viime vuosina kiertänyt Yhdysvaltain ilmavoimien Thunderbirds -taitolentoryhmä, joka tunnetaan henkeäsalpaavista tempuistaan taivaalla.

Tapahtumasta kuvattu video näyttää, kuinka joukkue muodosti yhdessä Blue Angelsin kanssa Floridan taivaalle "superdeltaksi" kutsutun muodostelman.

Tässä muodostelmassa yhteensä 12 hävittäjää (kuusi F-16-konetta ja kuusi Hornetia) muodostavat yhdessä valtavan yhtenäisen kolmion (delta).

Superdelta on harvinainen näky lentonäytöksissä, jota taitolentotiimit säästelevät vain erityisiin juhlallisuuksiin.