Vierailu on Xin ensimmäinen Pohjois-Koreaan sitten vuoden 2019.

Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Pohjois-Koreassa ensi viikolla, kertoo uutistoimisto Reuters ja BBC.

Xi tapaa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kahden päivän valtiovierailulla, joka alkaa ensi maanantaina.

Kim Jong-un ja Xi Jinping ovat tavanneet toisensa viimeksi viime vuoden syyskuussa Pekingissä.

Ensimmäinen matka tänä vuonna

Vierailu on Xin ensimmäinen Pohjois-Koreaan sitten vuoden 2019. Se on myös Xin ensimmäinen ulkomaanmatka tänä vuonna.

Xi ei ole matkustanut ulkomaille sitten viime lokakuun, jolloin hän osallistui Etelä-Koreassa APEC-huippukokoukseen ja tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

Vuoden 2026 aikana Pekingissä on kuitenkin nähty ennätysmäärä valtionpäämiehiä. CNN:n laskelman mukaan Xi on isännöinyt jo 17 maailmanjohtajaa, muun muassa Trumpia ja Venäjän presidentti .