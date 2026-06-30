Kiinan ulkoministeri tapaa Suomen-vierailullaan ulkoministerin ja tasavallan presidentin.
Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö.
Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen.
Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.
Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin.
Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.