Hyökkääjä Aleksi Saarela palaa kasvattajaseuraansa Rauman Lukkoon. Sopimus on kaksivuotinen ja sisältää ulkomaanoption jälkimmäisestä kaudesta.

Saarela, 29, pelasi tällä kaudella SM-liigaa Turun Palloseuran riveissä. Huippupelaaja palasi Suomeen armeija-aikataulujen vuoksi. Hän iski TPS-paidassa 53 otteluun tehot 20+15=35.

Maaliahne kiekkoilija on edustanut Lukkoa viimeksi kaudella 2020–2021. Tuolloin vuosi päättyi Suomen mestaruuteen. Hän kiekkoili ennen TPS-piipahdustaan neljä kautta Sveitsin liigan SCL Tigersissa.

Saarela on pelannut SM-liigaa Lukon ja TPS:n lisäksi myös Ässissä. Hän on rikkonut kaikissa joukkueissa 20 maalin rajan.

Lukossa pelaa ensi kaudella myös Aleksin pikkuveli Antti Saarela.

– Kyllähän paluu Raumalle on itselle iso ja tärkeä juttu. Nyt oli mahdollisuus tulla takaisin kotiin ja päästä vihdoin ja viimein pelaamaan oman veljen kanssa samassa joukkueessa. Jos nyt ei ihan unelmien täyttymys, niin onhan se aina ollut sellainen salainen haave, että pääsisi pelaamaan Antin kanssa, Aleksi Saarela kommentoi seuran tiedotteessa.

Kilpailukykyisellä joukkueella operoinut Lukko katkesi pahasti SM-liigan pudotuspeleissä. Sen tie tyssäsi jo 1. kierrokselle altavastaajana haastaneen HPK:n käsittelyssä.