TPS saa ensi kaudelle kovan luokan paluumuuttajan, kun Niklas Friman, 32, palaa seuraan kaksivuotisella sopimuksella. Seura kertoi asiasta tiistaina. Friman kiekkoili tällä kaudella Sveitsin liigan Ajoiessa, johon hän suuntasi kahden Ilveksessä vietetyn vuoden jälkeen.

Kaudella 2011-2012 TPS:ssä liigadebyytin tehnyt Friman voitti olympiakultaa vuonna 2022 ja samana keväänä myös maailmanmestaruuden.

– Tosi innolla odotan tulevaa ja fiilis on todella hyvä. On hienoa päästä takaisin Turkuun – tänne, mistä oma kiekkoura on lähtenyt liikkeelle ja se merkitsee minulle paljon. Tulevasta kaudesta on tulossa urheilullisesti todella kova, ja se tuo mukanaan paineita, mutta ne ovat pelaajalle hyvää polttoainetta. Nyt päästään pian tekemään töitä ja rakentamaan kohti tulevaa, Friman sanoi seuran tiedotteessa.

HPK:n paidassa Suomen mestaruuden keväällä 2019 voittanut Friman toimi Ilveksessä viime kaudella kapteenina joukkueen voittaessa pronssia.