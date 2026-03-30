Kevät etenee Suomessa tänä vuonna tavanomaista ripeämmin.
Kevät etenee nyt rivakasti, kertoo Foreca kuukausiennusteessaan.
Huhtikuu pyörähtää käyntiin Suomessa tavanomaista lämpimämmässä säässä. Luntakin on vuodenaikaan nähden tavanomaista vähemmän lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia.
Tämän viikon ennustetaan olevan 1–4 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu myös tulevilla viikoilla aina huhtikuun loppuun saakka.
Aikaisen keväisen sään takia maastopalokausi on jo alkanut. Ilmatieteen laitos antoi kevään ensimmäisen maastopalovaroituksen sunnuntaina 29. maaliskuuta Päijät-Hämeeseen.
Sateita tiedossa
Kuluvalla viikolla sateet kulkevat Suomen yli.
– Osa viikon sateesta tulee lumena tai räntänä maan pohjois- ja keskiosassa, mahdollisesti myös etelässä, Latvala sanoo.
Päivälämpötilat tällä viikolla voivat aurinkoisina päivinä nousta paikoin jopa 10 asteen tuntumaan.
Yöt ovat kuitenkin yhä kylmiä.
– Pohjoisessa puolestaan voi olla heikossa tuulessa ja selkeinä öinä yli 10 pakkasastetta, Latvala jatkaa.