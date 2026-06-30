Puolustaja Nuutti Viitasalon rikostuomion myötä tapaus on myös hänen työnantajansa Rauman Lukon näkökulmasta loppuunkäsitelty, toteaa seuran toimitusjohtaja Rafael Eerola.

Viitasalo, 27, tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa sakkorangaistukseen rahanpesusta. Viitasalo otti vuosina 2020–2021 tililleen rahoja, jotka olivat peräisin kavalluksella hankittujen nostureiden myynnistä.

Tekonsa tunnustanut Viitasalo sai teostaan 80 päiväsakkoa, joista tuli hänen tuloillaan maksettavaa 7 360 euroa.

– Oikeus on toiminut niin kuin sen pitää, ja on hyvä, että asialle on nyt päätös. Prosessi on siltä osin päätöksessään, Rauman Lukon toimitusjohtaja Rafael Eerola kommentoi MTV Urheilulle.

Puolustajalla on sopimus Rauman Lukkoon kahdelle seuraavalle SM-liigakaudelle.

– Asiat jatkuvat meillä eteenpäin. Totta kai, valitettava asia, mutta virheitä sattuu, niitä tehdään ja niistä saadaan sitten asianmukaiset seuraamukset, Eerola jatkaa.

Aiheuttaako tuomio tässä vaiheessa jonkinlaisia jatkotoimia seurassa?

– Asia on meillä käsitelty jo kauan sitten, kun tämä tuli tietoon. Olemme jo silloin käyneet hänen kanssaan hyvät ja vakavat keskustelut. Meidän prosessimme on tässä toiminut, ja olemme tässä antaneet jo silloin aikanaan tiedotteen.

Eerolan mukaan on itsestään selvää, että Lukko tuomitsee todetun rikollisen toiminnan.

– Emme tietenkään hyväksy mitään tällaista. Meillä on kuitenkin tällaiseenkin tilanteeseen olemassa prosessi, jonka mukaan on menty. Nyt keskitytään huippu-urheiluun tämän jälkeen, Eerola päättää.

Viitasalo on pelannut SM-liigaa aiemmin myös SaiPassa. Turkulaislähtöisellä jääkiekkoilijalla on tilillään viisi A-maaottelua Leijonien riveistä.