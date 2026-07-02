Kilpailu- ja kuluttaja virasto (KKV) on saanut SM-liigan sarjajärjestelmää koskevan tutkintansa päätökseen.

KKV kertoo tiedotteessaan, että alustavan arvion perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät SM-liigan rajoittamattomaan toimivaltaan ja SM-liigan lisenssiehtoihin.

– Rajoittamattoman toimivaltansa turvin Liigalla on ollut mahdollisuus kontrolloida SM-liigaan nousevien joukkueiden määrää ja estää SM-liigasta putoamista Mestikseen. Liiga on siis käytännössä voinut määritellä, ketkä pääsevät markkinoille ja miten vahvaa kilpailua toimijat kohtaavat, KKV:n tiedotteessa todetaan.

SM-liiga on kuitenkin tehnyt tutkinnan aikana useita järjestelmämuutoksia, jotka parantavat tulevaisuudessa toimivan kilpailun edellytyksiä.

SM-liiga ilmoitti sarjajärjestelmämuutoksestaan viime vuoden marraskuussa. Liiga kertoi siirtyvänsä 14+10 joukkueen sarjamalliin, jossa suorat nousut ja putoamiset ovat mukana.

KKV:n mukaan tutkintaa ei ole täten tarpeen jatkaa ja asia poistetaan käsittelystä.

– Kokonaisuutena Liigan esittämät muutokset parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Seuraamme nyt, miten muutokset toteutetaan, tutkimuspäällikkö Hannu Raatikainen sanoo tiedotteessa.

Suomen jääkiekkolijat ry jätti vuoden 2024 maaliskuussa SM-liigasta toimenpidepyynnön KKV:lle. Pelaajayhdistys halusi, että KKV tutkii sarjajärjestelmän laillisuuden.

KKV ilmoitti 18. kesäkuuta 2024 aloittavansa tarkemman selvityksen SM-liigan järjestämistavoista. KKV:n oli määrä selvittää tutkinnassaan, oliko SM-liigan vanha sarjajärjestelmä kilpailua rajoittava.