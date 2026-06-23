Jääkiekon SM-liigan erotuomarijohtajana vuodesta 2015 työskennellyt Jyri Rönn "siirtyy urallaan uusien haasteiden pariin", SM-liiga tiedotti tiistaina.
SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kuvailee Rönnin panosta todella merkittäväksi.
– Hänen aikakaudellaan olemme muun muassa siirtyneet ammattituomarimalliin ja tuoneet ottelutapahtumiin paljon uutta teknologiaa, Pulkkinen toteaa.
– Suomalaiset erotuomarit ovat maailman huippua, ja olemme Jyrin johdolla ottaneet suuren loikan kilpailukyvyssä. Tämä näkyy konkreettisesti muun muassa silloin, kun arvokisoihin nimetään tuomareita: Liigan tuomarit ovat aina laajasti edustettuina, Pulkkinen jatkaa.
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Ennen erotuomarijohtajan pestiään Rönn työskenteli vuosikaudet tuomarina SM-liigassa ja vihelsi myös KHL:ssä.
Tiistaisen tiedotteen mukaan muutoksia tulee myös SM-liigan tuomariorganisaatioon sekä tuomarien koulutus- ja palautejärjestelmiin sekä tilannehuoneen toimintaan.
– Muutoksen taustalla on valmistautuminen uuteen sarjamuotoon kaudesta 2027–28 alkaen, jolloin Liigan tuomarikokonaisuuden on kyettävä vastaamaan kahden sarjatason vaatimuksiin, tiedotteessa avataan.