Trump: Huthit ovat antautuneet, USA lopettaa pommitukset

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Jemenin huthien ilmoittaneen lopettavansa iskut kauppalaivoja vastaan Punaisellamerellä.

– Huthit ovat ilmoittaneet, että eivät halua taistella enää. He vain eivät halua taistella. Ja me kunnioitamme sitä ja lopetamme pommitukset. Ja he ovat antautuneet, Donald Trump sanoi Valkoisessa talossa.

– He sanovat, etteivät aio enää räjäyttää laivoja. Se on ollut meidän päämäärämme, Trump sanoi.

Trump kertoi huthien ilmoituksesta, kun puhui medialle yhdessä Kanadan pääministerin Mark Carneyn kanssa.

Trump ei suostunut paljastamaan asiasta muuta kuin, että tieto huthien ilmoituksesta tuli "erittäin, erittäin hyvästä lähteestä".

Jemenin naapurimaa Omanin ulkoministeriö ilmoitti tiistaina viestipalvelu X:ssä neuvotelleensa tulitaukosopimuksen Yhdysvaltojen ja huthien välille.

Huthit eivät ole toistaiseksi kommentoineet Trumpin ilmoitusta.

Huthit tukevat palestiinalaisia

Aiemmin tänään ja eilen huthit ovat syyttäneet Yhdysvaltoja ja Israelia Jemenin pommittamisesta. Israel on vahvistanut tehneensä iskut ja Yhdysvallat taas on kiistänyt osallisuutensa.

Yhdysvallat aloitti iskut hutheja vastaan vuonna 2024 edellisen presidentin Joe Bidenin aikana. Trumpin aikana Jemenin pommitukset alkoivat 15. maaliskuuta.

Huthit ovat iskeneet Punaisellamerellä kulkevia kauppalaivoja vastaan solidaarisuuden osoituksena palestiinalaisia kohtaan. Iskut alkoivat sen jälkeen, kun Israel oli hyökännyt Gazaan.