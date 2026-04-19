Kokoomuksen Partanen ja SDP:n Razmyar kohtasivat: Sanalliset puukot viuhahtelivat

Julkaistu 7 minuuttia sitten

Kokoomuksen Karoliina Partanen ja SDP:n Nasima Razmyar olivat Huomenta Suomen keskustelussa yksimielisiä lähinnä siitä, että leikkauksia on tehtävä. Seuraavat eduskuntavaalit ovat tasan vuoden kuluttua. Suomen taloustilanne on polttava kysymys. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ja SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar keskustelivat Huomenta Suomen lähetyksessä siitä, milloin puolueet paljastavat säästökohteensa. Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikki puolueet ovat nyt sitoutuneet velkajarruun. – Meillä on kesäkuussa puoluekokous ja siellä linjataan sitten meidän näkemyksiä kohti seuraavaa vaalikautta, Partanen kertoo. Partanen toteaa, että velkajarrun toteuttamisesta keskustellaan vielä enemmän syksyllä. Hän sanoo odottavansa, että muutkin puolueet lähtevät avaamaan omaa linjaansa. Razmyarin mielestä asiassa on erittäin tärkeää tehdä huolellista työtä SDP:n sisällä. Lue myös: Kokoomuksen Karoliina Partanen sai Huomenta Suomen lähetyksessä lisänimen: ”Linko” – Meillähän on puoluekokous myöskin edessä ja siellä varmasti tätäkin keskustelua tullaan käymään. Nyt puolueet ovat sitoutuneet tähän haarukkaan eli 8 - 11 miljardia euroa. Razmyar toteaa, että suomalaiset tarvitsevat rehellisen vaihtoehdon. Hän toteaa myös itse olevansa erittäin kiinnostunut kuulemaan muiden puolueiden vaihtoehdot. – On helppo päättää ja sanoa, että tämä on tietty haarukka. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa - millaisia keinoja otetaan käyttöön, Razmyar pohtii. Ovatko kaikki oikeasti sitoutuneita Velkajarruun?

Edustajilta kysyttiin, mistä he olisivat valmiita säästämään. Partanen toteaa olevansa sitä mieltä, että sotessa on paljon hoitoja, jotka saatava hyöty on vain vähäistä. Näistä pitäisi Partasen mielestä päästä eroon.

– Asiantuntijat sanovat, että jopa 30 prosenttia hoidoista, joita sotessa annetaan, on ihmiselle vähähyötyisiä.

Partanen kertoo pohtivansa sitä, että ovatko kaikki SDP:n riveissä sitoutuneet velkajarruun.

– Tässä on nähty myös varapuheenjohtajien toimesta sellaisia irtiottoja, että ei niinkään olla siihen sitoutuneita. Mielenkiinnolla kyllä odotan, että ovatko he todella sitoutuneita.

Partanen viittaa siihen, kuinka Razmyar kritisoi Helsingin Sanomien kirjoituksessa velkajarrua yhdessä vasemmistoliiton Li Anderssonin ja vihreiden Ville Niinistön kanssa. Kirjoituksessa todettiin velkajarrun olevan jarru suomalaisille unelmille.

– Oikeistolainen politiikka, mitä ollaan nyt tällä hallituskaudella nähty – jos se jatkuu, niin se on todella jarru suomalaisten unelmille, Razmyar täräyttää.

Razmyar toteaa, että leikkauksia ja sopeutuksia on kyllä tehtävä. Hänen mielestään Orpon hallitus on kuitenkin ”erittäin pahasti epäonnistunut” kasvu- ja työllisyystoimissa.

– Teidän pitäisi vielä 1,4 miljardin edestä tasapainottaa valtion budjettia. Kysymys siitä, että kuka on sitoutunut, on äärimmäisen tärkeä tässä kohtaa, jossa olette tekemässä esimerkiksi yhteisöveron myötä miljardin vajeen meidän budjettiin, Razmyar toteaa Partaselle.

Partasen mukaan tänäkin vuonna tehdään sopeutustoimenpiteitä.

– Hanskat eivät todellakaan ole tippuneet eikä tämä pidä missään nimessä paikkaansa, etteikö me tehtäisi.

Partanen syyttää, että sosiaalidemokraateilla on ketunhäntä kainalossa.

– Samalla kun he sanovat, että meidän pitäisi vielä lisää säästää, niin he vastustavat kaikkia meidän säästötoimenpiteitä.

Partasen mukaan SDP on ”ryhtynyt jo lupaamaan ihmisille vaikka mitä”.

– On luvattu menolisäyksiä toisen perään. Minusta tässä tehdään kyllä aikamoista pettymystä ihmisille, kun luvataan kaikkea ja samalla tiedetään, että joudutaan sopeuttamaan.

Razmyar vastaa Partasen syytökseen nostamalla esille yhteisveroalennuksen, joka on hänen mielestään hyvin kiusallinen päätös hallituksen sisälläkin ja se pitäisi perua.

– Toivon, että kokoomuksen ylimielisyys ei ole niin vahva, ettette pystyisi perumaan huonoja päätöksiä.

"Kokoomus sulkenut tulopuolen verotuksen"

Razmyarin mukaan kokoomus on sulkenut tulopuolen verotuksen.

– Olet sanonut, että puolustuksesta ei voi leikata, koulutuksesta ei voi leikata. Eli onko niin, että kokoomukseen 8 -11 miljardia tulee koostumaan sotesta ja sotusta, Razmyar kysyy Partaselta.

Partanen toteaa, että hän ei usko siihen, että Suomi saataisiin verottamalla kuntoon.

– Suomen ongelma ei ole liian matalat verot, vaan se, että meillä on liian suuri julkinen sektori.

Suomen talous ei ole kasvanut yli kahteenkymmeneen vuoteen. Partanen kritisoi sitä, että sosiaalidemokraatit eivät suostu myöntämään, että maailmalla olevat kriisit vaikuttavat Suomen tilanteeseen, jolloin kasvutoimet eivät pääsee täyteen nosteeseen.

Razmyar myöntää, että suhdanteet ovat vaikeita.

– Mutta onhan se nyt ihmeellistä, että juuri Suomella on korkein työttömyys. Juuri meidän velkamme kasvaa. Juuri meillä ei ole minkäänlaista kasvua. Kyllä ne ovat hallituksen omat virheet, jotka maksavat nyt suomalaiselle yhteiskunnalle.

Jari Heikkilä MTV Uutiset

