Kansansääennustaja ja meteorologi ennakoivat lämmintä juhannusta.

Keskikesän juhlaan on aikaa enää reilut kaksi viikkoa. Monelle juhannus tarkoittaa myös lähtölaukausta kesälomalle. Siksi myös juhannuksen sää jaksaa kiinnostaa suomalaisia vuodesta toiseen.

Meteorologi Pekka Pouta on varovaisen toiveikas juhannuksen sään suhteen. Muuttujiakin tosin riittää.

– Tällä hetkellä tuntuu, että on hyvät mahdollisuudet siihen parempaan juhannukseen, Pouta toteaa.

Tässä vaiheessa mitään varmaa ei pysty kuitenkaan vielä sanomaan, mutta Pouta paljastaa, että sääkartoilla on liikkeellä korkeapaine.

– Ensi viikon jälkeen tänne yrittää tulla Saksan korkeapaine. Tuolta alkaisi muodostua Keski-Eurooppaan korkeapaine. Se voisi vaikuttaa meidän säähän, että meillä olisi keskimäärin kuivempaa ja lämpimämpää, Pouta paljastaa.

Helteinen juhannus on harvinaisuus

Joensuulainen Eero Könönen on seurannut sään ilmiöitä intohimoisena harrastuksena jo yli 50 vuoden ajan. Hän pohjaa ennusteensa tilastoihin. Helteinen juhannus on Könösen mukaan aika harvinainen, lämpötila on yleensä noin +20 astetta.

– Nyt on ollut vuodesta 1970 lähtien kymmenen helteistä juhannusaattoa. Tämä tilasto on Liperistä. Viimeisin helteinen juhannus on ollut 2024. Peräkkäiset helteiset juhannukset on aika harvinaisia. On tainnut olla kolme kertaa, kahtena peräkkäisenä vuonna, helteinen juhannus, Könönen listaa.

Juhannuksesta ja kesästä kansansääennustaja ennakoi lämmintä.

– Kesät ovat menneet lämpimämpään suuntaan. Viileimmät kesät olivat 1800-luvulla. Suurin lämpeneminen on tapahtunut 1990-luvun lopulta nykypäiviin asti, Könönen kertoo.

Könönen on voittanut useasti kansansääennustuksen SM-kilpailut kesäsääennustuksillaan.



