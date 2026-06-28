Lähipäivien sääkartat näyttävät ukkosia ja jopa 30 asteen lämpötiloja.
Sää lämpenee yhä. Lähipäivinä hätyytellään jopa 30 asteen lukemaa, ennustaa MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi.
Tänään voidaan myös kastua, sillä Suomeen on saapunut yöllä lännestä ukkoskuurojen vyöhyke.
– Päivän aikana ukkosia liikkuu Länsi-Suomen taivaan yllä. Iiltapäivällä ne painottuvat Pohjanmaan suunnalle, mutta yksittäisiä ukkoskuureja voi olla liikkeellä etelämpänäkin, Rintaniemi kertoo.
Vesisateet yleistyvät Pohjois-Suomessa lännestä alkaen iltapäivän jälkeen. Ukkosia voi olla sunnuntai-iltana myös maan itäosassa.
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Sateiden mukana saapuu lämmintä ilmaa. Sadekuurojen lomassa vallitseekin enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen kesäsää.
– Lämpötilat hätyyttelevät 30 astetta, mutta välttämättä ihan ei tuo 30 ole menossa rikki, Rintaniemi sanoo.
Sateiden alla ja pohjoisemmassa Suomessa on kylmempää. Viileämpi kesäsää ulottuu Pohjois-Karjalasta kohti Pohjois-Suomea.