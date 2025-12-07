Kerttu Niskanen jäi kauas kärjestä Trondheimin maailmancupin 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa.
Niskanen jäi reilusti kärkivauhdista jo heti ensimmäisestä väliaikapisteestä lähtien. Maalissa 31:nneksi hiihtänyt suomalaistähti jäi kisan voittaneesta Ebba Anderssonista peräti minuutin ja 16,1 sekuntia.
Kisan toiseksi hiihti Moa Ilar (+2,0) ja kolmossijan nappasi Jessie Diggins (+16,5).
Kisan parhaasta suomalaissuorituksesta vastasi Jasmi Joensuu, joka oli 14:s (+48,8).
Myös muut suomalaiset esiintyivät pirteästi. Vilma Ryytty oli 18:s (+53,5), Vilma Nissinen 20:s (+54,7) ja Jasmin Kähärä 22:s (+59,1).
Krista Pärmäkosken oli alun perin tarkoitus osallistua päivän kisaan, mutta vetäytyi viime hetkellä kovan närästyksen vuoksi lähtöviivalta.