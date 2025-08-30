Oliko kuorma-auton kuljettajalla kuollut kulma vai järki kadoksissa? Poliisi jyrähtää: "Ei käy!"

Temppu kävi kuorma-autoilijalle kalliiksi.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään kuorma-auton kuljettajalta melko erikoista toimintaa.
Liikenteessä olleen kuorma-auton kuljettaja vaihtoi kaistaa vilkkua käyttäen.
Tosin kuormurin takarenkaiden kohdalla oli henkilöauto, jonka kuljettaja joutui jarruttamaan ja väistämään bussipysäkille välttääkseen törmäyksen.
– Pienempi väistäköön vain kuollut kulma? Yhtä kaikki, ei käy! Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.
Kuorma-auton kuljettajalle seurasi tempusta 18 päiväsakkoa.