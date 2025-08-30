Oliko kuorma-auton kuljettajalla kuollut kulma vai järki kadoksissa? Poliisi jyrähtää: "Ei käy!"

0:11imgKATSO VIDEO: Kuorma-autonkuljettaja aiheutti vaaratilanteen Helsingin keskustassa.
Julkaistu 30.08.2025 18:05
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Temppu kävi kuorma-autoilijalle kalliiksi.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään kuorma-auton kuljettajalta melko erikoista toimintaa.

Liikenteessä olleen kuorma-auton kuljettaja vaihtoi kaistaa vilkkua käyttäen. 

Tosin kuormurin takarenkaiden kohdalla oli henkilöauto, jonka kuljettaja joutui jarruttamaan ja väistämään bussipysäkille välttääkseen törmäyksen.

– Pienempi väistäköön vain kuollut kulma? Yhtä kaikki, ei käy! Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.

Kuorma-auton kuljettajalle seurasi tempusta 18 päiväsakkoa.

Katso tilanne yltä olevalta videolta!

Lue myös: 

Autoilija törmäyskurssilla mopoilijan ja pyöräilijän kanssa: Tästä suorituksesta lähti kortti hyllylle!

Tietyt automerkit vetoavat nuoriin – tämä on kärkikolmikko

Lue kaikki uusimmat autoiluun liittyvät uutiset!

Lisää aiheesta:

Autoilija törmäyskurssilla mopoilijan ja pyöräilijän kanssa: Tästä suorituksesta lähti kortti hyllylle!Pakettiauton kuskin liikennemoka tallentui poliisin kameraan – ja kävi kalliiksiKuski räpläsi kännykkää ja oli törmätä – kuorma-auton kuljettaja veti liinat kiinniTämä tilanne toi kovan sakon autoilijalle Helsingissä – menikö rangaistus väärään osoitteeseen?Ylinopeus ja varomaton kaistanvaihto tallentuivat poliisin kameraan Helsingissä: "Ei nyt mennyt ihan nappiin"Kuski pyyhälsi kolmion takaa suoraan poliisiauton eteen Helsingissä – läheltä piti -tilanne tallentui videolle
LiikennevalvontaLiikennePoliisiHelsinkiAutotLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Liikennevalvonta