Kendall Jenner kommentoi seksuaalisuuteensa liittyviä, sitkeitä huhuja.

Malli ja tosi-tv-tähti Kendall Jennerin ympärillä on jo vuosien ajan leijunut itsepintainen internethuhu, jonka mukaan hän olisi lesbo. Jenner otti huhuun kantaa In Your Dreams With Owen Thiele -podcastin hiljattain julkaistussa jaksossa.

– Internetissä on olemassa kokonainen puoli, joka luulee minun olevan lesbo, hän sanoi.

Jenner katkoi huhuilta siivet ja kertoi, ettei hän kuulu seksuaalivähemmistöön. Hän uskoo, että mikäli huhu olisi pitänyt kutinsa, olisi hän jo kertonut asiasta julkisesti.

– Ymmärrän, että kaapista tuleminen ei ole helppoa kenellekään, ainakaan useimmille ihmisille. En väitä, että se olisi helppoa, mutta tietäen ja tuntien itseni, luulen, että olisin tässä elämäni vaiheessa tullut jo kaapista, jos olisin (lesbo).

Kendall Jenner uskoo, että mikäli hän kuuluisi seksuaalivähemmistöön, olisi hän jo kertonut asiasta julkisesti.

Jenner on kuullut huhuja, joiden mukaan hän salailisi lesbouttaan, koska se "olisi haitaksi liiketoiminnalle".

– Ja olen vain, että mitä? En ymmärrä, hän sanoi.

– Kaiken kaikkiaan voin sanoa, etten ole lesbo. En usko, että tulen olemaankaan, mutta en halua sulkea ovia elämänkokemuksilta, hän jatkoi.

Jenner kommentoi samaista huhua Voguen haastattelussa jo vuonna 2018.

– En usko, että minussa on piiruakaan biseksuaalia tai lesboa, mutta en tiedä. Kuka tietää? Olen avoin kokemuksille, en lainkaan sitä vastaan. Mutta en ole lesbo. Minulla ei ole mitään salattavaa. En koskaan piilottelisi jotain sellaista, hän sanoi tuolloin.

Malli ja tosi-tv-tähti on vuosien varrella yhdistetty muun muassa laulaja Harry Stylesiin, koripalloilija Devin Bookeriin ja artisti Bad Bunnyyn. Jenner on tunnetusti pitänyt rakkauselämänsä suhteen matalaa profiilia.