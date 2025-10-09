Victoria Beckham kertoo avoimesti syömishäiriöstään tuoreessa dokumentissa.

Victoria Beckham,51, kertoo yksityiskohtaisesti epäterveestä menneisyydestään tuoreessa Netflix-dokumentissaan Victoria Beckham.

Kolmiosaisessa sarjassa päästään kurkistamaan harvinaisella tavalla Beckhamin elämään. Sarjaa on kiitelty siitä, että se näyttää Beckhamista sekä rehellisen, että hauskan puolen.

Beckham kertoo avoimesti muun muassa syömishäiriöstään, jonka takia hän kertoo menettäneensä todellisuudentajunsa täysin Spice Girlsin hajoamisen jälkeen vuonna 2000.

Victoria ja David Beckham dokumenttisarjan ensi-illassa Lontoossa.

– Kun sinulla on syömishäiriö, sinusta tulee erittäin hyvä valehtelija. En koskaan ollut siitä rehellinen vanhemmilleni, Beckham kertoo.

Spaissareissa Posh Spice -nimellä tunnettu Beckham toteaa, että jatkuva kritiikki hänen vartaloaan kohtaan on satuttanut häntä.

– En koskaan puhunut siitä julkisesti. Se vaikuttaa todella paljon, kun sinulle sanotaan jatkuvasti, ettet ole tarpeeksi hyvä. Luulen, että se on seurannut minua koko elämäni.

Beckham kertoo, kuinka koki olonsa avuttomaksi, koska ei voinut hallita mitä hänestä kirjoiteltiin tai millaisia kuvia hänestä otettiin.

– Pystyin hallitsemaan painoani ja hallitsin sitä todella epäterveellä tavalla.

Beckhamin mukaan häiriö omasta kehonkuvasta muutti hänet kriittiseksi itseään kohtaan, eikä hän pitänyt peilikuvastaan.

Beckham kertoo, että vaikka nykyisin hänellä on terveellinen suhde ruokaan, niin on yksi asia mitä hän ei suuhunsa laita.

– En ole koskenut suklaaseen sitten 90-luvun, enkä aio aloittaa nytkään, Beckham nauraa, kun hänen puolisonsa David Beckham tarjoaa hänelle palan suklaata.

Victoria Beckham -dokumentti saa ensi-iltansa torstaina 9. lokakuuta.